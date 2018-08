PSG : Buffon kiffe la concurrence avec Areola et Trapp

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Gianluigi Buffon a livré son jugement sur la concurrence d'Alphonse Areola et de Kevin Trapp.

À 40 ans, et après avoir effectué toute sa carrière en Italie entre Parme (1995-2001) et la Juventus (2001-2018), Gianluigi Buffon a décidé de relever un dernier challenge européen au sein du club de la capitale française. Une bonne affaire pour le PSG, qui s'est attaché les services d'une star gratuitement, mais une moins bonne pour Alphonse Areola et Kevin Trapp, les deux autres gardiens franciliens. Dans l'ombre du grand Gigi, les anciens portiers titulaires auraient pu accueillir cette arrivée comme un affront. Mais pas du tout puisque Buffon avoue qu'il s'entend très bien avec le champion du monde français et l'Allemand.

« Avec Alphonse et Kevin, on a une très belle relation et pour moi, avant même d'être des partenaires, ce sont comme des frères. Vraiment. Leur attitude dans le travail quotidien est exemplaire et dans une équipe, il est important d'avoir beaucoup de respect et d'estime les uns pour les autres. C'est déjà un bon point de départ. Maintenant, le foot a beaucoup changé. Une équipe comme le Paris Saint-Germain joue une soixantaine de matchs et j'espère qu'elle en jouera quelques-uns de plus que la saison dernière... Il me semble donc impensable de n'avoir qu'un seul titulaire au poste et donc logique d'avoir trois gardiens », a expliqué, dans France Football, Buffon, qui espère servir de repère à Areola, désormais titulaire en Ligue 1 à la place de l'Italien avant la Ligue des Champions. Mais quid de Trapp ?