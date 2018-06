PSG : Buffon et Neymar, la mise au point de Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1, Mondial 2018.

Actuellement concentré sur l’énorme revanche qu’il envisage de prendre en Coupe du monde, Thiago Silva a néanmoins pris le temps de commenter l’actualité chaude.

En premier lieu, il y a cette brouille avec Neymar au sujet d’un ballon rendu à l’adversaire en fin de match face au Costa Rica. Cela avait débouché sur des insultes de l’ancien barcelonais et un défenseur brésilien peiné par cette attitude. A en croire Thiago Silva, il n’en était en fait rien, et tout a donc très rapidement été oublié.

« Il y a des gens qui parlent beaucoup mais je n’ai jamais rien eu contre Neymar. C’est une blague que j’ai faite et après les journalistes en ont parlé en mal. Mais cela n’a rien à voir avec tout ce qui a été dit », a assuré l’ancien milanais, qui s’est également penché sur le mercato parisien, et l’arrivée qui sera bientôt officialisée de Gianluigi Buffon. Une très bonne chose selon le capitaine parisien.

« Je n’ai pas encore parlé avec lui. Mais qu’est-ce que je peux vous dire sur Buffon ? Il a tout fait avec l’Italie, c’est une star internationale. Et on sera vraiment content s’il arrive, parce qu’il pourra nous apporter quelque chose en plus », a expliqué « TS » au Parisien, histoire de souhaiter la bienvenue à une véritable légende à ce poste.