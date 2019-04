PSG : Buffon conservé au mercato, oui mais à une condition !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire dans les grandes affiches de Ligue des Champions cette saison, Gianluigi Buffon sera-t-il prolongé par le Paris Saint-Germain cet été, en dépit d’un niveau de performance qui inquiète ? La question se pose chez les dirigeants parisiens, qui ont toujours la possibilité d’activer prochainement l’année optionnelle prévue dans le contrat de l’ancien joueur de la Juventus Turin. Mais pour Gilles Bourges, l’ancien entraîneur des gardiens du PSG (2010-2013), Buffon ne doit rester à Paris que s’il est officiellement la doublure d’Alphonse Areola, et non plus un titulaire « bis » comme cette saison.

« Buffon, c’est moins bon. On sent moins de détermination, moins d’assurance. Cela se traduit par des petites fautes techniques, un peu de vivacité en moins, et au final un manque de justesse dans les choix. Dans ces périodes, l’expérience est un plus, mais elle n’est pas suffisante. Ce serait une bonne chose que Buffon reste à condition que les règles du jeu soient revues. J’ai croisé Alphonse cet hiver qui était satisfait de l’expérience vécue avec lui cette saison, mais désormais il doit devenir le véritable numéro 1. Il en est capable et a besoin de réaliser enfin une saison complète. La bonne entente dans le cadre de l’alternance ça ne dure qu’un temps, comme on l’a vu avec Ter Stegen et Bravo au Barça. Mais il faut que Buffon accepte d’endosser ce rôle-là » a prévenu dans les colonnes du Parisien l’ancien coach des gardiens parisiens, convaincu que l’Italien ferait un excellent numéro deux, et que cela serait bénéfique pour Alphonse Areola. Reste à savoir si la légende de la Juventus Turin est d’accord pour endosser ce rôle.