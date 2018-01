PSG : Avec 400ME, le PSG s'est offert deux Ballons d'Or !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar et Kylian Mbappé ont fait feu de tout bois dimanche soir contre le Stade Rennais, les deux stars du Paris Saint-Germain entamant l'année 2018 pied au plancher. Evoquant dans le quotidien espagnol El Pais les deux joueurs du PSG, Xavi avoue que le club de la capitale a clairement deux énormes pépites dans son effectif, le joueur de 37 ans faisant même de Neymar et Mbappé les deux prochains lauréats du Ballon d'Or quand le règne de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se terminera.

« Je pense qu'il va y avoir un moment après Messi et Cristiano où Neymar va être la référence. Notamment parce qu'il est Brésilien et que le Brésil a toutes les cartes pour être en finale d'une Coupe du monde. L'ère Neymar va durer trois ou quatre ans, puis l'heure de Mbappé viendra. Il a un potentiel fou. Il est très jeune, seulement 19 ans. Il est bestial, explique l’ancien joueur du FC Barcelone, qui pense tout de même que le joueur brésilien a un avantage sur l’international tricolore. Neymar est comme Messi : talent et physique. Je pense que Mbappé a plus de physique que de talent. Ceux qui sont touchés par la baguette magique ont les deux : Maradona, Pelé, Ronaldo, Messi, Neymar. Mbappé a aussi le talent. Mais je le vois plus comme un Henry. Il progressera sûrement avec Emery (...) Dans ma façon de voir le jeu, aujourd'hui, Neymar est meilleur. »