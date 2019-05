PSG : Aubameyang à Paris, Tuchel n'y voit aucun intérêt

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

L’été dernier, l’arrivée de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain a provoqué de multiples rumeurs made in Bundesliga.

Et si certaines se sont concrétisées, beaucoup d’autres n’ont jamais aboutis. C’est notamment le cas de celle qui liait Pierre-Emerick Aubameyang au club de la capitale française. Pourtant, le Gabonais et le champion de France en titre ont bien été en contacts, comme l’a confirmé le média Euro-United. Mais Thomas Tuchel, ravi de pouvoir compter sur Cavani, Mbappé et Neymar, a refusé la venue de l’ancien Stéphanois.

« A son arrivée au PSG, Thomas Tuchel et Pierre Emerick Aubameyang ont longuement échangé, ce dernier lui expliquant son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Idée non partagée par Thomas Tuchel, lui rappelant qu’il avait déjà la MCN » explique le média. Une nouvelle qui devrait faire rire jaune les supporters parisiens après la saison réussie du Gabonais à Arsenal. Et surtout après un championnat durant lequel Paris a longuement été privé de Neymar puis de Cavani, laissant à Choupo-Moting l’occasion de se ridiculiser…