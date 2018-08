PSG : Areola accepte de rester au PSG et relève le défi Buffon !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avec Gianluigi Buffon, Alphonse Areola et Kevin Trapp, Thomas Tuchel dispose d'un effectif pour le moins pléthorique au poste de gardien de but, où généralement la concurrence n'a pas vraiment lieu d'être. Mais en recrutant le légendaire portier italien, le Paris Saint-Germain a clairement mis en place un joli casse-tête pour l'entraîneur allemand, lequel va devoir faire des choix.

Car selon Le Parisien, alors que son nom avait été évoqué en Italie et en Premier League, Alphonse Areola a décidé de rester au PSG et d'essayer de concurrencer Gianluigi Buffon, titulaire dimanche dernier contre Caen pour le premier match de la saison en Ligue 1. « Le PSG a profité de l’opportunité Buffon pour continuer de grandir et apporter de l’expérience à son groupe. Et si le poste de gardien de but a souvent été au cœur des interrogations depuis plusieurs saisons, le club reste persuadé qu’Areola est bien son grand gardien de demain, comme il l’avait imaginé au moment de construire sa carrière au sortir de sa formation. Tout l’enjeu était de faire adhérer le joueur à ce projet. Le convaincre qu’il pouvait apprendre aux côtés de Gigi Buffon et qu’il aurait du temps de jeu. Après un long temps de réflexion, Areola se serait laisser convaincre », annonce le quotidien francilien, qui n'a toutefois pas eu confirmation par Mino Raiola, l'agent du champion du monde, que ce dernier avait définitivement tranché.