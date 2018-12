PSG : Areola a prolongé, De Gea a compris le message

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Après de longs mois de discussions, Manchester United se rapproche d’un accord pour la prolongation de David de Gea (28 ans).

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le licenciement du manager José Mourinho n’a pas débloqué la situation. A en croire ESPN, cette tendance positive serait plutôt liée aux autres pistes du gardien de but. Pour commencer, l’international espagnol, favorable à un retour dans son pays natal, a dû se rendre à l’évidence lorsque le Real Madrid a recruté Thibaut Courtois cet été. Ensuite, la Juventus Turin s’est avouée vaincue par l’offre salariale des Red Devils.

Il ne restait plus que le Paris Saint-Germain dont l’intérêt a peu à peu disparu. Et la raison est simple, le champion de France fait confiance à son titi Alphonse Areola qui vient de prolonger son bail jusqu’en 2023. Certains diront donc que De Gea va choisir Manchester United par défaut. En tout cas, le portier sous contrat jusqu’en 2020 ne devrait pas quitter Old Trafford, ce qui était l’un des principaux souhaits de Mourinho…