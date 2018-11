PSG : Annoncé au PSG, il garde son sang-froid avant le mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Il y a quelques jours, Sky Sports surprenait tout le monde en affirmant que le phénomène anglais Jadon Sancho était dans le viseur du PSG.

Dans ce dossier, le club de la capitale n’est pas seul puisque Manchester United est également sur le coup. Mais de tout de façon, l’attaquant du Borussia Dortmund n’a pour l’instant aucunement l’intention de bouger. C’est tout du moins ce qu’il a confié dans les colonnes de Bild. Pour l’homme aux 4 buts en 11 matchs de championnat, hors de question de s’imaginer ailleurs qu’au BVB dans un avenir proche. Tant pis pour le PSG...

« Je ne perds pas mon temps à penser à un transfert. Je suis heureux ici et je n’ai pas signé un nouveau contrat pour rien. Je sais que je peux encore faire beaucoup mieux, je dois m’améliorer et continuer d’apprendre, mais c’est très amusant de le faire ici, de faire partie d’une telle équipe. Nous ne sommes donc pas encore à la fin de notre aventure commune » a expliqué celui qui crève l’écran en Bundesliga, alors qu’il n’est toujours pas un titulaire indiscutable aux yeux de Lucien Favre. C’est dire si sa progression est fulgurante ces derniers mois. Et cela n’a pas échappé aux scouts du Paris Saint-Germain.