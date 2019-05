PSG : Al-Kheläifi va fulminer, le Real Madrid félicite Kylian Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain ne l’avait pas vu venir, mais Kylian Mbappé avait forcément parfaitement préparé son coup.

L’attaquant parisien a mis le feu à cette fin de saison déjà chancelante à Paris en demandant plus de responsabilités, tout en faisant comprendre que ce serait à Paris, ou ailleurs. De quoi raviver la flamme pour un transfert, même si bien évidemment, le PSG ne l’entend pas de cette oreille et a réitéré ce lundi son intention de continuer longtemps l’aventure avec son champion du monde. En tout cas, le meilleur joueur de Ligue 1 a fait connaître sa position, et forcément, cela a fait du bruit jusqu’en Espagne. Ce mardi, Fred Hermel, spécialiste du Real Madrid pour L’Equipe, souligne que cette prise de position aussi tôt coïncide « parfaitement » avec la stratégie du club merengue pour recruter des stars.

Le club espagnol, qui n’attaque jamais frontalement un autre club pour un transfert, préfère ainsi que le joueur visé fasse le sale boulot, et le fait qu’il soit effectué dès le mois de mai et laisse donc forcément plusieurs semaines pour envisager un recrutement est très apprécié à Madrid. Selon le journaliste, cela va provoquer une « brèche » qui sera utilisée pour effectuer une première offre à hauteur de 280 ME. Ensuite, ce sera encore et toujours à Kylian Mbappé de sonner la deuxième charge, à savoir de confier aux médias son rêve d’être un jour entrainé par Zinedine Zidane, désormais véritable boss du recrutement au Real. Là, le PSG pourra sérieusement s’inquiéter…