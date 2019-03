PSG : Al-Khelaifi tremble, le Real s'attaque à Mbappé et Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Laminé par l’Ajax Amsterdam en 8e de finale retour de la Ligue des Champions mardi soir, le Real Madrid se prépare à un énorme renouvellement d’effectif cet été. Effectivement, de nombreux cadres devraient faire leurs valises comme Marcelo ou Kroos, et des arrivées seront indispensables sur le front de l’attaque pour (enfin) remplacer Cristiano Ronaldo, lequel a laissé un vide immense dans la capitale espagnole. Interrogé après la débâcle du Real, Fred Hermel a lancé un message au PSG, en prévenant le club de la capitale que Florentino Pérez allait s’attaquer à Neymar et à Kylian Mbappé.

« Il va y avoir une vraie révolution dans le vestiaire. Tout le renouvèlement d’effectif qui ne s’est pas fait il y a deux saisons va se faire cet été. Les dirigeants n’avaient pas voulu toucher à l’équipe après avoir gagné la Ligue des Champions, mais cet été des joueurs comme Marcelo, Kroos et Bale risquent de ne plus être là. Des renforts en attaque ? Hazard, cela ne suffira pas. Je ne voudrais pas inquiéter mes amis Parisiens mais il y a deux grandes stars en Europe en dehors de Messi et de Ronaldo. Ils jouent au PSG et ils s’appellent Neymar et Mbappé. Et il est certain qu’après ce désastre de mardi soir contre l’Ajax, le Real va tenter de chiper l’une des deux stars de Paris » a lancé sur RMC un Fred Hermel visiblement sûr de ses informations. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Kkhelaïfi parviendra à résister aux offensives madrilènes cet été…