PSG : Al-Khelaifi prend-il Cavani de très haut au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Edinson Cavani pourrait bien jouer ce samedi soir contre Dijon son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. En effet, alors qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à El Matador avec le PSG, ce dernier n'a strictement aucune nouvelle en provenance d'Antero Henrique et de Nasser Al-Khelaifi. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir tendu la perche aux dirigeants du Paris SG, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain ayant plusieurs fois fait savoir à ces derniers qu'il était favorable à une prolongation, évoquant même une possible fin de carrière au PSG.

Mais ce samedi, à quelques heures de Paris-Dijon, et à une semaine de la fin de la saison, le représentant d'Edinson Cavani, qui n'est autre que son demi-frère, avoue dans la presse italienne que les choses n'évoluent pas du tout avec le Paris Saint-Germain. « A l'heure actuelle, nous n'avons aucune nouvelle concernant le futur. La seule certitude c'est qu'Edinson a encore un an de contrat avec le PSG », a indiqué Walter Guglielmone, qui a précisé qu'aucun contact avec Naples n'avait été pris cette année. L'idée d'une transaction avec le club napolitain incluant Allan reste donc à démontrer, mais dans le clan Cavani on attend encore que Nasser Al-Khelaifi décroche son téléphone.