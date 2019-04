PSG : Al-Khelaifi et Ben Arfa ont un rendez-vous à 8ME !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'histoire d'amour entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain s'est mal terminée, le milieu offensif finissant au placard après avoir agacé l'Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi. Et si du côté du PSG on a tourné la page Ben Arfa, lequel a rebondi du côté de Rennes, le joueur n'a lui pas l'intention de faire le moindre cadeau à son ancien club. Et c'est dans ce cadre qu'Hatem Ben Arfa et les dirigeants du Paris SG ont rendez-vous lundi à 9h devant le chambre de conciliation du conseil des Prud'hommes de Paris. Les deux parties tenteront de s'entendre et de trouver un accord à l'amiable concernant les 8ME réclamés par Ben Arfa au PSG suite à sa mise à l'écart.

Comme très souvent dans ce genre de procédure, l'accord semble impossible et l'affaire suivra donc son cours, mais cette fois les délais s'allongeront, ce dossier n'étant évidemment pas une priorité absolue pour la justice prud'homale. Si cette tentative de conciliation se fera dans le secret d'un bureau, la suite de la procédure sera cette fois ouverte au grand public. Le feuilleton Ben Arfa est donc parti pour durer, à moins que les avocats du joueur rennais et du Paris Saint-Germain décident subitement de siffler la fin des hostilités dès lundi.