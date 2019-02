PSG : Al-Khelaifi est prévenu, Thiago Silva fait de la résistance à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Du haut de ses 34 ans, Thiago Silva est toujours un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Le Brésilien a même rarement autant fait l’unanimité dans la capitale française, alors que son contrat expire dans un an et demi. Mais selon l’entourage de l’ancien roc du Milan AC, il est évident que Thiago Silva ne raccrochera pas les crampons en 2020. En effet, le n°2 du PSG a l’intention de jouer encore six années à en croire un proche du joueur, interrogé par Le Parisien.

« Il veut finir sa carrière au PSG, mais pas en 2020 (NDLR : date de la fin de son contrat à Paris). Il veut disputer la prochaine Coupe du monde. Il sera sur les terrains jusqu’à 40 ans » a expliqué un proche du joueur, sans pour autant en dire plus sur d’éventuelles négociations concernant la prolongation de contrat du joueur. Selon le quotidien régional, celles-ci devraient débuter au printemps prochain. A condition évidemment que le niveau de performance de Thiago Silva se maintienne. Au vu de l’état d’esprit et du professionnalisme de ce dernier, il n’y a pas vraiment de raison…