PSG : Al-Khelaifi enterre ces deux dossiers du mercato parisien !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Tandis que le Paris Saint-Germain ambitionne de recruter Idrissa Gueye d’ici dimanche soir, le club de la capitale a toujours l’espoir de s’offrir également Leandro Paredes. En revanche, deux pistes ont été définitivement mises de côté par Nasser Al-Khelaïfi au cours des dernières heures. Le Parisien rapporte en effet que l’état-major du PSG s’est fait une raison dans les dossiers Julian Weigl et Allan. Pour deux raisons bien différentes, même si ce sont à chaque fois les clubs vendeurs qui bloquent les potentiels transferts.

« Si les recrutements de Weigl (trop compliqué) et Allan (trop cher) ont été abandonnés, la piste menant à Leandro Paredes (24 ans) du Zénith Saint-Pétersbourg est toujours d’actualité. Les discussions se poursuivent, et comme Gueye, l’Argentin est prêt à embarquer pour la capitale française en cas de feu vert. Il faudra cependant que ses dirigeants se montrent un peu moins gourmands (ils exigent 55 M€). L’enveloppe parisienne tourne autour de 30 M€ » explique le quotidien national. Un double coup dur pour Thomas Tuchel, qui avait clairement fait de l’international allemand sa priorité, et qui avait eu un véritable coup de cœur pour le Brésilien de Naples à l’occasion du match PSG-Naples en Ligue des Champions…