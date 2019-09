PSG : Al-Khelaïfi a-t-il laissé passer les banderoles trash contre Neymar Sr ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Cible de toutes les critiques depuis le début de l’été et sa volonté de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, Neymar n’est pas le seul à avoir été visé par les supporters ce samedi au Parc des Princes.

Des chants et des banderoles salées ont été mises en avant à l’encontre de son père, qui gère ses intérêts. Ce dernier est accusé d’avoir une très mauvaise influence sur son fils, et ce ne sont pas ses dernières déclarations faisant état de négociations toujours en cours entre le PSG et Barcelone, même après la fin du marché des transferts, qui ont calmé les choses. Résultat donc, ces banderoles assassines sur « Neymar Pai » alors qu’il avait été convenu au départ qu’aucune banderole ne serait de mise.

Et si, au sujet de ce match sulfureux, les supporters et la direction parisienne ont réussi à trouver un accord pour calmer le jeu, le président du PSG devait au départ garder un œil sur le contenu des banderoles. A priori, cela n’a pas été le cas vu ce que le père de Neymar s’est mangé, à moins que le message n’ait pas déplu à Nasser Al-Khelaïfi. Cela paraît peu probable, d’autant que, comme un stadier l’a reconnu dans L’Equipe, les ultras s’arrangent toujours pour faire passer des messages ou des banderoles à travers les mailles des contrôles, et ce sans trop de difficultés. En tout cas, le message est passé.