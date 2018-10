PSG : Adrien Rabiot réclame une montagne d'or au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Adrien Rabiot donne toujours sa priorité au club de la capitale française.

Mais les émoluments que souhaitent toucher l’international français pour prolonger son bail donnent le vertige. Selon les informations obtenues par Paris-United, l’ex-milieu de terrain de Toulouse réclame 10ME de salaire par an… et 10ME de prime à la signature ! « Au cœur de ces discussions, un objectif commun pour le club et le joueur : ne pas se séparer. C’est pour cette raison que les deux parties se sont rapprochées. Des deux côtés, tout est clair : la priorité du joueur est de rester au PSG, et Nasser Al-Khelaïfi voit en Adrien Rabiot le futur capitaine du club, comme il lui a rappelé à plusieurs reprises » précise le média pro-PSG.

En parallèle, des discussions sont menées pour prolonger le contrat de Marco Verratti, bien que le bail de l’Italien court jusqu’en 2021. « Concernant la prolongation de contrat du milieu de terrain international italien au PSG, là aussi, tous les voyants sont au vert » selon Paris-United, très optimiste. « Côté parisien, Jean-Claude Blanc a récemment rencontré à nouveau le joueur, et s’est assuré de son état d’esprit, qui reste inchangé. L’entourage proche du joueur décline toutes les éventualités d’un potentiel départ, et privilégie des négociations bien avancées ». C’est donc deux bonnes nouvelles que le PSG souhaite annoncer dans les prochaines semaines. Mais dans ce genre de dossier tant que rien n’est signé, des surprises ne sont pas à exclure…