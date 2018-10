PSG : Abidal conseille à Rabiot de rester à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La situation n’évolue pas en ce qui concerne Adrien Rabiot. Malgré de nombreuses tentatives de discussions, aucune négociation n’a abouti en ce qui concerne la prolongation de son contrat à Paris. Et forcément, dans un peu plus de deux mois, le milieu de terrain sera libre de négocier et de s’engager pour le club de son choix, sans que le Paris Saint-Germain ne touche un centime. Si jamais cet échec se confirmait, le PSG aurait tout de même une dernière corde à son arc, en vendant Adrien Rabiot dès le mois de janvier, histoire de récupérer une certaine somme sur ses derniers mois de contrat.

Une situation qui pourrait intéresser les clubs anglais, conscients que, si jamais la situation devait perdurer jusqu’en juin, alors le FC Barcelone risquerait d’être le grand gagnant. C’est pourquoi El Mundo Deportivo révèle qu’Eric Abidal, directeur sportif du club catalan, a bien fait comprendre au joueur français qu’il devrait rester calme cet hiver, et ne pas craquer devant les offres qui viendront forcément le tenter. Un transfert prestigieux et grassement payé, ou une offre difficilement refusable de la part du PSG, Adrien Rabiot devrait avoir du beau monde au portillon. Mais pour le Barça, la meilleure solution est évidente : qu’il reste à Paris sans rien signer, jusqu’à la fin de la saison, pour mieux partir gratuitement.