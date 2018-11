PSG : A quoi joue Adrien Rabiot ? Il demande des explications !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin 2019 avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot continue de rendre fou Nasser Al-Khelaïfi.

En ce début de semaine, le Mundo Deportivo évoque même un accord verbal entre l’international français et le FC Barcelone. Une preuve de plus que le PSG ne parvient pas à boucler ce dossier épineux qui commence sérieusement à crisper l’état-major du club. Ancien président du Paris Saint-Germain, Charles Villeneuve ne comprend pas la position du milieu défensif de 23 ans. Interrogé par Paris-United, il a fait part de toute son incompréhension à l’égard du joueur et de son entourage. En espérant évidemment que le PSG finira pas boucler ce dossier, en prolongeant Rabiot.

« Je ne comprends pas la situation avec Adrien Rabiot. Je ne comprends pas pourquoi il ne resigne pas. L'avenir, il est à Paris. Il a été formé dans ce club, c'est un enfant de Paris. Vous imaginez tout ce que le centre de formation a sorti : Coman, Kimpembe, Areola, Rabiot, etc » a confié un Charles Villeneuve qui demande des explications, alors que toutes les planètes semblaient alignées il n’y a pas si longtemps pour qu’Adrien Rabiot prolonge au PSG. Mais visiblement, le jeune homme et son entourage sont gourmands. Un peu trop peut-être aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, lequel apprécie pourtant énormément son n°25…