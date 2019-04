PSG : A la place des Parisiens, Dugarry ne fêterait même pas le titre

Dans : PSG, Ligue 1.

Durant cette fin de saison, le Paris Saint-Germain n’a plus rien d’un champion de France en Ligue 1.

Cela fait trois matchs que le club de la capitale peut s’emparer du huitième titre de son histoire. Mais cela fait trois matchs que le PSG échoue. Après le nul heureux contre Strasbourg (2-2), le PSG vient d’enchaîner deux défaites de suite face à Lille (1-5) et Nantes (2-3) en l’espace de trois jours. Un double revers que Paris n’avait plus connu depuis 2011. Autant dire que la troupe de Thomas Tuchel vit actuellement le pire moment de sa décennie. Ce qui fait tache, malgré les nombreuses absences. Une excuse qui n’en est pas une selon Christophe Dugarry.

« Les Parisiens vont fêter un titre, ce week-end, en eau de boudin. Qui prend du plaisir à aller fêter ce titre ? Tout est sans saveur. Quand tu vois ce qui se passe là, c’est la preuve que trop de joueurs se moquent du PSG, de l’institution, du maillot et de l’écusson. Comment peut-on faire le match qu’ils ont fait à Nantes ? Je pense que c’est le pire match du PSG que j’ai vu depuis l’ère QSI. 70 % de possession de balle pour faire que des passes à quatre mètres. Comment ces joueurs-là peuvent encore se regarder dans une glace ? Il y a un paquet de joueurs qui ne peuvent pas se regarder. Ou alors, s’ils n’ont pas cette fierté-là de se dire ‘on est nuls et on assume’, à un moment ou à un autre, il faut se séparer. Mais le problème c’est comment tu fais quand tu as donné des salaires aussi astronomiques à certains joueurs », lance, sur RMC, le consultant, qui espère que la direction du PSG va supprimer la prime d'éthique d’avril aux joueurs concernés par ces déroutes.