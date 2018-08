PSG : A J-7, le grand bluff du mercato continue avec Valence

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cet été, la mode aura été aux dossiers aux longs cours. Marseille avec Balotelli, Lyon avec Ruben Dias, les issues se trouvent sur le tard. Et pas toujours dans le sens voulu. Pareil avec le PSG, qui n’a pas fini son recrutement, et tente aussi de se défaire de plusieurs joueurs qui ne font pas partie des plans. C’est le cas de Gonçalo Guedes, qui en théorie n’aurait pas du être le plus difficile à recaser après sa très bonne année en prêt à Valence, qui lui a même valu une place de titulaire au sein de l’attaque du Portugal au Mondial. Malgré cela, les discussions se poursuivent encore et toujours entre le PSG et le club Ché. Et à une semaine de la fin du marché des transferts, l’accord ne semble pas plus proche qu’il y a un mois. C’est ce qu’a confié le directeur général de la formation espagnole à bein SPORTS Espagne.

« Son désir est de venir, mais le prix est élevé. Nous devons être prudents. Nous travaillons pour qu’il arrive, mais nous nous préparons aussi à ce qu’il ne vienne pas », a prévenu Mateu Alemany, qui ne prend pas du tout pour acquise la venue définitive de Guedes dans les prochains jours. Il faut dire que Valence a frappé fort cet été en terme de recrutement, et que le PSG ne croule pas sous les offres pour le Portugais, ce dernier ayant clairement fait savoir qu’il avait envie de continuer sa carrière à Mestalla.