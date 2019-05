PSG : 50ME pour Cavani, Man Utd contacte Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

L'avenir d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain est loin d'être acquis et ce n'est pas le match livré samedi par El Matador contre Nice qui va rassurer les nombreux fans de l'attaquant uruguayen. Sans même parler de son penalty stoppé par Benitez, Edinson Cavani a été transparent du début à la fin, au point qu'on peut se demander si dans sa tête il n'a déjà pas lâché l'affaire et compris que le PSG ne comptait plus sur lui. Mais forcément, le meilleur buteur de l'histoire du Paris SG est un joueur qui intéresse pas mal de grosse cylindrées, son efficacité étant redoutable.

Et ce dimanche, Paris-United affirme que Manchester United, en quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, tourne déjà autour d'Edinson Cavani, dont la valeur est estimée à 50ME alors qu'il va prochainement entamer sa dernière année de contrat. « Beaucoup de clubs surveillent la situation du numéro 9 parisien et selon nos informations, Manchester United aimerait s’attacher ses services s’il venait à quitter le club cet été. Ole Gunnar Solskjaer apprécie le Matador et nul doute que le public d’Old Trafford appréciera son fighting spirit », explique le compte spécialisé dans l'actualité du Paris Saint-Germain. Une opération qui pourrait permettre au PSG d'empocher un beau pactole, mais en lâchant un chouchou du Parc des Princes.