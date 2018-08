PSG : 37 ME pour Kehrer, Al-Khelaïfi fanfaronne

Dans : PSG, Mercato.

Le PSG a bluffé tout le monde en allant chercher en Allemagne un défenseur central pas forcément connu en dehors de ses frontières. Mais en mettant le paquet financièrement pour récupérer Thilo Kehrer, le champion de France est certain d’avoir réalisé un grand coup pour l’avenir. Que ce soit pour l’utilisation de l’ex-joueur de Schalke ou pour sa valeur sur le marché, les 37 ME dépensés ne font pas sourciller Nasser Al-Khelaïfi, persuadé d’avoir damné le pion au gratin européen avec cette arrivée.

« Nous sommes très satisfaits d’accueillir au sein de notre club un joueur de la qualité de Thilo Kehrer. Au fil de son parcours, Thilo a appris à évoluer dans différents systèmes de jeu et à différents postes, en défense comme au milieu de terrain, ce qui offrira de nombreuses options à notre coach, qui le connaît très bien. Plusieurs grands clubs le voulaient et c’est au Paris Saint-Germain qu’il a fait le choix fort de poursuivre son ascension dans le football européen. Sa venue s’inscrit dans notre stratégie de former et d’attirer les plus grands talents de demain du football international, avec l’ambition de les faire progresser aux côtés de grands joueurs très expérimentés », a souligné le président du PSG, pour qui Thilo Kehrer montrera très vite qu’il vaut la copieuse somme dépensée pour le faire venir, alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat au sein du club de Gelsenkirschen.