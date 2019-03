PSG : 350 ME pour Neymar, le Qatar active son plan anti-Real

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Comme on pouvait s’y attendre, l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a relancé les rumeurs autour de Kylian Mbappé et Neymar, de nouveau annoncés sur le départ.

Mais cette fois, les rumeurs vont encore plus loin. Tenez-vous bien, le Real Madrid préparerait une offre de 350 M€ pour le transfert du Brésilien ! Et le salaire annoncé n’est pas mal non plus. Selon le média catalan Sport, la Maison Blanche proposerait 45 M€ par an à l’ancien Barcelonais, déjà au courant des manœuvres madrilènes. Difficile de dire si Paris a entendu parler d’une tentative du Real. En tout cas, As croit savoir que le champion de France prépare sa contre-attaque.

Alors que le PSG a annoncé le voyage de Neymar au Qatar pour des raisons médicales, le quotidien de la capitale espagnole révèle une autre explication. L’international auriverde serait invité par les Qatari pour discuter de son avenir, et lancer des négociations afin de « renforcer le lien » entre les deux parties. Le mot n’est pas employé, mais nos confrères parlent visiblement d’une prolongation de contrat. Rappelons que Neymar est lié au PSG jusqu’en 2022, soit l’année de la Coupe du monde au Qatar.