PSG : 300ME pour Mbappé, le record de Neymar peut exploser !

Les médias espagnols, et pas uniquement sportifs, évoquent tous ce lundi la sortie médiatique de Kylian Mbappé, le champion du monde français ayant fait fort dimanche soir lors des trophées UNFP. En ouvrant la porte à un possible départ, l'attaquant du Paris Saint-Germain a remis en alerte le Real Madrid et le FC Barcelone, qui pensaient que Kylian Mbappé était déterminé à rester au PSG comme il l'avait confié dans la foulée de l'élimination en Ligue des champions. Bien évidemment, si les deux ogres espagnols veulent s'offrir la star française, il va vouloir faire un chèque à Nasser Al-Khelaifi et même un très gros chèque.

Le grand quotidien espagnol El Pais affirme que pour débuter les négociations avec le Paris SG pour acquérir Kylian Mbappé, qui a encore quatre ans de contrat avec le PSG, alors il faudra payer au moins 300ME, soit 120ME de plus que ce que Nasser Al-Khelaifi avait lâché lors du transfert de Kylian Mbappé de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain en 2017. Bien évidemment, on est encore loin d'un tel transfert, mais désormais tout semble possible, y compris que les 220ME réglés par le PSG au Barça passe pour un pourboire par rapport à un éventuel transfert de Kylian Mbappé.