PSG : 30 ME pour Gueye, Paris fait une énorme affaire !

Dans : PSG, Mercato.

A mi-parcours du marché des transferts, les pistes sont moins nombreuses et plus solides pour le recrutement du fameux numéro 6.

Le Paris Saint-Germain cherche un joueur capable d’évoluer devant la défense, mais surtout d’apporter un plus pour les gros matchs de Ligue des Champions. Car avec un budget limité à environ 30 ME, la difficulté est de trouver un élément ayant la capacité de faire progresser l’équipe dans les gros matchs, et non pas pour dominer encore plus le championnat de France. C’est la principale interrogation qui entoure la possible venue d’Idrissa Gueye, milieu d’Everton passé par Lille, et qui n’apporte aucune garantie au plus haut niveau. Mais pour son ancien coéquipier au LOSC Benoit Pedretti, il ne fait aucun doute que le Sénégalais est le joueur parfait pour le PSG.

« Dans une équipe, il faut des porteurs d'eau et ce n'est pas négatif quand je le dis. Et lui, c'est un exceptionnel porteur d'eau. Il a la bonne mentalité. Il ne parle pas beaucoup. Mais il est prêt à faire les tâches ingrates, à se dépouiller pour l'équipe. C'est un super garçon, qui est adorable à vivre au quotidien. La seule incertitude, c'est son niveau en Ligue des champions. Mais il a montré avec la sélection sénégalaise qu'il avait la capacité à élever son niveau. Et il ne faut pas oublier que la Premier League est un championnat de haut niveau, or il s'y montre solide depuis plusieurs saisons. C'est la bonne personne pour ses qualités d'homme et de footballeur. Car il connait le championnat de France et il parle français donc il n'y aura pas de problèmes d'intégration. En plus, il est en forme. Tout est donc positif pour sa venue », a livré à Eurosport l’ancien milieu de terrain défensif, persuadé que le PSG ferait une bonne affaire en lâchant les cordons de la bourse pour s’offrir Gueye. Un joueur au profil uniquement défensif pour mieux libérer ses coéquipiers, c’est en tout cas le souhait de Thomas Tuchel.