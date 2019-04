PSG : Al-Khelaifi prêt à payer 25ME pour oublier le bug Buffon-Areola

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le PSG aura beau dire et aura beau faire, le flou entretenu par Thomas Tuchel autour du poste de gardien de but numéro 1 aura été négatif que ce soit pour Alphonse Areola ou pour Gianluigi Buffon, dont la prolongation de contrat semble être rangée aux oubliettes depuis le cauchemar contre Manchester United. Alors, afin de régler une bonne fois pour toute cette situation ubuesque, le Paris Saint-Germain pourrait faire le choix d'aller chercher un nouveau gardien de but, qui cette fois sera le numéro 1 incontestable.

Et ce jeudi, le Daily Express affirme connaître le nom du possible futur portier du Paris SG, lequel ne serait autre que David De Gea. Le club de la capitale serait en effet prêt à offrir un contrat au gardien espagnol, ce dernier étant libre dans un an du côté de Manchester United. Cependant, pour s'offrir le portier mancunien, le PSG devra accepter ce que le club anglais refuse, à savoir lui offrir un salaire proche de 25ME par an. Une somme évidemment colossale, mais qui pourrait permettre à Paris de ne plus avoir ce problème récurrent. Dans cette opération, Nasser Al-Khelaifi sera cependant en concurrence avec ses homologues de la Juventus, du Real Madrid...et de Manchester United, qui n'a pas renoncé à l'idée de garder David de Gea.