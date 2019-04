PSG : 228 ME, Mbappé est le joueur le plus cher du monde !

Dans : PSG, Mercato, OL, OM.

Chaque semaine, l’Observatoire du football CIES dévoile sa lettre hebdomadaire, et informe de l’évolution des valeurs marchandes de chaque joueur en fonction de plusieurs critères (performances, âge, durée de contrat, etc). Et ce mardi, il est intéressant d’apprendre que selon l’algorithme du CIES, Kylian Mbappé est pour la première fois le joueur le plus cher du monde. Effectivement, le natif de Bondy est désormais valorisé à 228 ME par l’Observatoire. A lui tout seul, le champion du monde 2018 représente 25,9 % de la valeur totale de l’effectif parisien.

On notera par ailleurs l’incroyable progression dans ce classement de Jadon Sancho, dont le nom a été associé à Paris mais également à Manchester United ces dernières semaines. Le phénomène anglais du Borussia Dortmund est effectivement valorisé à hauteur de 148 ME. Si l’on regarde cette étude d’un œil purement français, on notera que Memphis Depay est le joueur ayant la plus grosse valeur marchande à Lyon (80 ME) et que sans surprise, c’est Florian Thauvin qui est l’homme le plus bankable de l’OM avec une cote estimée à 61 ME.