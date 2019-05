PSG : 200ME pour un duel Neymar-Cristiano Ronaldo !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Neymar est désormais en vacances, avant la Copa America, puisque la star brésilienne du Paris Saint-Germain est désormais suspendu pour les deux derniers matches de la saison. Mais l'avenir de l'attaquant suscite toujours des rumeurs, certains étant persuadés que Neymar ne restera pas très longtemps au PSG, agacé qu'il serait à la fois des résultats du Paris SG en Ligue des champions, mais également du traitement qui lui est réservé en France. Et ce dimanche, Don Balon avance une hypothèse inédite à ce jour.

En effet, le média espagnol envoie Neymar non pas au Real Madrid, ni au FC Barcelone, mais à l'Inter. La formation milanaise, en quête d'un renouveau sportif, serait décidé à proposer 200ME au PSG, et un salaire annuel de 40ME au joueur brésilien afin qu'il rejoigne la Serie A et soit le concurrent direct de Cristiano Ronaldo et de la Juventus. Pour financer en partie ce projet, et éventuellement négocier avec le Paris Saint-Germain, les dirigeants de l'Inter seraient prêts à mettre Mauro Icardi dans la balance, même si cela ne suffira pas. D'autant plus que Don Balon affirme que Neymar ne viendra pas seul à Milan, le joueur brésilien ayant réclamé des joueurs supplémentaires afin de ne pas débarquer dans une équipe sans autre star.