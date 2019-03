PSG : 12 ME arrivent de Russie, Paris empoche sans broncher

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain continue son épurement sur les joueurs dont le recrutement n’a pas été un succès ces dernières années.

Il est parfois difficile de se séparer d’éléments au salaire copieux et qui n’ont pas su s’imposer. Mais la solution est en tout cas trouvée pour Grzegorz Krychowiak, prêté l’été dernier au Lokomotiv Moscou. Le milieu de terrain s’y est imposé et se retrouve même à la lutte avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour le titre. Une expérience réussie qui va donc se concrétiser sur le papier par un transfert définitif.

Le directeur général du club moscovite a en effet confirmé au site local Sport-Express que le Polonais avait dépassé le nombre de matchs fixés pour rendre effectif le transfert, et le PSG va ainsi toucher 12 ME en plus d’1 ME déjà touchés pour le prêt. Une somme non négligeable à l’heure actuelle, même si l’ancien joueur de Reims ramené par Unai Emery de Séville restera un fiasco financier, puisque le PSG avait déboursé 30 ME pour le faire venir d’Andalousie. En tout cas, il ne reviendra pas dans la capitale cet été, ce qui avait été son cas la saison précédente lors de son prêt à West Bromwich Albion.