Officiel : Thilo Kehrer, un renfort allemand à 37ME arrive au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain tient son renfort en défense centrale ! Et à la surprise générale, ce ne devrait pas être Jérôme Boateng.

En effet, Schalke 04 a officiellement confirmé avoir trouvé un accord pour le transfert du jeune Thilo Kehrer. Le prometteur défenseur central de 23 ans va s’engager en faveur du PSG pour 37ME. C'est le directeur sportif allemand, Christian Heidel, qui a confirmé en conférence de presse un protocole d’accord entre le PSG et Schalke 04.

« Nous avons convenu d’un accord avec le PSG. Nous ne pouvions refuser ce transfert, qui a une dimension économique importante pour Schalke 04 » a-t-il expliqué, précisant que Thilo Kehrer avait encore un an de contrat ce qui évidemment a pesé dans ces discussions. Thomas Tuchel, qui souhaitait le renfort d’un défenseur central pour concurrencer Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe, peut être satisfait. Il aura les moyens d’utiliser son dispositif tactique en 3-4-3 et de faire tourner son effectif, y compris à ce poste qui n’était pas assez pourvu au PSG selon lui. Par ailleurs, le jeune Thilo Kehrer est également capable d’évoluer au poste de latéral droit. Une polyvalence bienvenue, Dani Alves étant gravement blessé…