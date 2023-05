Ndicka change d'avis, le PSG ne va pas aimer

En quête d'un nouveau défenseur central, le PSG suit le prometteur français Evan Ndicka. Arrivé en fin de contrat à Francfort, il fait figure de coup parfait et gratuit pour Luis Campos. Néanmoins, tout pourrait basculer avec un changement d'attitude à venir du Français.

Avec Evan Ndicka, on a peut-être la pépite la plus recherchée du prochain mercato estival. Le défenseur central français éblouit la Bundesliga avec l'Eintracht Francfort, étant devenu l'un des piliers du vainqueur de la Ligue Europa 2022. Mais, arrivé au club en 2018, il est tout proche de le quitter en juin et, ce librement. En effet, il arrive en fin de contrat et n'a encore accepté aucune offre de prolongation venant de son employeur. Il faut dire que Ndicka a des touches en Europe, faisant rêver des formations comme le FC Barcelone ou encore le PSG. Il est dans la liste des recrues souhaitées par Luis Campos pour la saison prochaine.

Le PSG a tout en main pour réaliser le transfert du natif de Paris, âgé de 23 ans. Néanmoins, outre la concurrence européenne, le club parisien ne maîtrise pas les envies du joueur. Le journal allemand Bild révèle ainsi que Ndicka n'a pas forcément l'intention de quitter l'Eintracht. Selon ses informations, le joueur français pense finalement à prolonger son contrat à Francfort. Cela peut paraître étonnant quand on sait qu'il avait refusé un bail de trois ans de plus avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros.

Evan Ndicka (23) can imagine staying at Eintracht Frankfurt - his agents are the ones pushing for a transfer so they can receive a higher agent fee. (Bild) https://t.co/2ecpAmlQgW