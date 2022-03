Messi reste au PSG pour gagner la Ligue des champions

Dans : PSG.

Sifflé au Parc des Princes dimanche dernier, lors du match de Ligue 1 face à Bordeaux (3-0), Lionel Messi comprend les supporters du Paris Saint-Germain. Mais contrairement à ce qu’indiquent certaines rumeurs, l’Argentin n’a aucune intention de partir cet été.

En sifflant la star Lionel Messi, le Parc des Princes a provoqué une véritable polémique en France et même à l’étranger. Pour beaucoup d’observateurs comme le consultant Johan Micoud, les supporters du Paris Saint-Germain ne devraient pas infliger un tel traitement au septuple Ballon d’Or. Le principal intéressé, lui, ne s’est pourtant pas plaint. Ce n’est pas vraiment son genre, d’autant que l’attaquant argentin comprend parfaitement la colère des fans.

Nos confrères de RMC décrivent un joueur aussi déçu et énervé que le public parisien. Lui qui a forcément mal vécu cette nouvelle remontada dans sa carrière après celles vécues au FC Barcelone. Cet épisode du week-end dernier n’a donc pas vexé la Pulga. Et contrairement à ce qu’indiquent certaines rumeurs, l’ancien Blaugrana, qui apparaît irrité par l’élimination au Camp des Loges, ne compte pas partir cet été. Aucun contact n’a été pris avec le Barça pour un éventuel retour. Après ce premier échec européen avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne pense qu’à améliorer son rendement avec les Parisiens et à retenter sa chance la saison prochaine.

En effet, le natif de Rosario reste persuadé que son équipe a les moyens de remporter la Ligue des Champions. De plus, le renfort du dernier mercato estival vient de trouver une maison dans la capitale où il commence à s’épanouir avec sa famille. Cette adaptation, en plus de sa récupération après des pépins physiques et une contamination au covid-19, pourrait l’aider à retrouver de meilleures sensations avec le Paris Saint-Germain. Et à gagner le coeur des supporters qui attendent toujours son match référence sous le maillot rouge et bleu.