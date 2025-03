Messi et Paredes, le PSG a failli tout briser

Dans : PSG.

Quelques mois avant sa signature au Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne s’imaginait pas partager le même vestiaire que Leandro Paredes au quotidien. C’était tendu entre les deux compatriotes argentins, en froid pendant plusieurs mois.

Notamment connu pour son calme, Lionel Messi peut se montrer rancunier. La preuve avec l’histoire racontée par Leandro Paredes pour le média Infobae. L’anecdote date de l’année 2021, celle où le milieu de terrain évoluait encore avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens avaient corrigé le FC Barcelone (1-4) au Camp Nou en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle l’actuel joueur de la Roma avait lancé une mystérieuse phrase inacceptable pour son coéquipier en sélection argentine.

« On ne s'est pas parlé pendant environ trois mois, s’est souvenu Leandro Paredes. Je jouais au PSG et lui au Barça. On jouait un match de Ligue des Champions et à ce moment-là, bien sûr, il n'y avait personne dans les tribunes. C'était la pandémie et on entendait tout. On avait marqué, on menait 2-1, j'ai dit quelque chose à mes coéquipiers et il m'a entendu… Je lui ai envoyé un message le lendemain, puis 15 jours plus tard… Je lui ai dit : "ce n'était pas contre vous, ce n'était pas pour vous offenser". Mais il n'a pas répondu. »

Messi comme si de rien n'était

« Il est resté trois mois sans répondre. Je crois que le match était en février et il y avait un rassemblement en sélection en mars. Les matchs de mars avaient été annulés. Donc on s'est revu pour les matchs de juin avant la Copa América. On ne s'était pas parlé pendant trois mois. Je me disais : "maintenant, je vais voir comment il réagit." Mais non, c'est un phénomène. On est arrivé le même jour. Je suis arrivé un peu tôt et il est apparu dans ma chambre. Je me brossais les dents. Il était très tôt, il m'a jeté de l'eau dessus et il m'a dit : "pourquoi tu te lèves aussi tôt ?" Nous avons une relation incroyable », s’est réjoui le milieu défensif soulagé.