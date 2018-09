Mercato : Le verdict tombe au PSG : bon vendeur, mais très mauvais acheteur

Dans : PSG, Mercato.

Terminé désormais depuis 10 jours, le marché des transferts a été beaucoup moins agité que prévu à Paris.

Néanmoins, le club de la capitale est parvenu à se défaire de nombreux indésirables, tout en gardant la face sur le plan financier. Ainsi, Antero Henrique, qui avait réussi à acheter Neymar et Mbappé l’été dernier, devait être testé sur ses capacités à bien vendre. Cela a plutôt bien marché, puisque selon L’Observatoire du Football, qui compare la valeur réelle des joueurs par rapport au prix où ils ont été vendus, le PSG s’en tire plutôt bien. Notamment en ce qui concerne le départ de Javier Pastore, qui ne valait plus que 8 ME selon le CIES en raison de son contrat proche de la fin et de ses stats faméliques, et a tout de même été cédé pour 25 ME. Même chose pour Yuri Berchiche, qui n’a pas spécialement crevé l’écran la saison passée, mais a été vendu pour 24 ME, alors qu’il était évalué à 9 ME.

De bonnes opérations donc, qui permettent d’engranger des sommes non négligeables, même si les achats ont été beaucoup moins inspirés. Selon l’algorythme du média spécialisé, le PSG a en effet dépensé beaucoup trop pour Thilo Kehrer, qui possédait une valeur de 17 ME, et a été acheté pour 37 ME. Même chose pour Juan Bernat, que le Bayern Munich pouvait vendre à son juste prix pour 7 ME, tandis que le PSG l’a fait venir pour 15 ME. Pas vraiment l’affaire du siècle, même si les deux joueurs allemands ont désormais une saison pour montrer que Paris ne s’est pas trompé en misant gros sur eux.