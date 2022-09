Mbappé ou Haaland, Thierry Henry a voté

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dès la première journée de Ligue des Champions, Kylian Mbappé a ébloui l’Europe avec son magnifique doublé avec le PSG contre la Juve.

Aligné aux côtés de Neymar et de Lionel Messi face à la Juventus Turin mardi soir, Kylian Mbappé a encore été le facteur X du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Auteur de deux buts somptueux, l’attaquant de l’Equipe de France a fait honneur à sa réputation. Dans le même temps, un autre joueur de sa génération a marqué les esprits en la personne d’Erling Haaland, qui a claqué un doublé avec Manchester City contre le FC Séville. Mais pour Thierry Henry, le Norvégien n’arrive pas encore à la cheville de Kylian Mbappé. Interrogé au sujet des deux phénomènes offensifs sur l’antenne de CBS Sport, celui qui est également consultant pour Amazon Prime a expliqué qu’à ses yeux, Kylian Mbappé était encore devant le cyborg de Manchester City. Pour combien de temps encore ? C’est un autre débat…

Thierry Henry vote Mbappé contre Haaland

« Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland ne peut jouer que dans l’axe. C'est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote » a analysé Thierry Henry, qui n’est peut-être pas le consultant le plus objectif de la planète avec Kylian Mbappé, qu’il apprécie et qui lui a déjà fait savoir sur l’antenne de Prime Video. Reste que les arguments du meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France s’entendent, notamment sur la polyvalence de Kylian Mbappé, un atout qu’Erling Haaland ne possède pas. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund peut néanmoins se targuer d’avoir une efficacité diabolique, laquelle fait déjà des ravages en Premier League depuis sa signature à Manchester City.