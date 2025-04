Mbappé humilié, Al-Khelaïfi prépare une vengeance terrible

Dans : PSG.

De nouveau critiqué en Espagne, Kylian Mbappé n’a pas réussi à mener le Real Madrid vers un sacre en Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain a de réelles chances d’atteindre son objectif sans son ancien attaquant. Un scénario rêvé pour le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Lorsque Kylian Mbappé a changé de maillot l’été dernier, on s’attendait à voir le Real Madrid au top, et le Paris Saint-Germain en difficulté. L’attaquant français laissait des Parisiens souvent dépendants de ses exploits pour renforcer l’armada de la Maison Blanche. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que les deux équipes nous ont donné tort. Sortis par Arsenal en quarts de finale, les Merengue ne conserveront pas leur trophée en Ligue des Champions. Et pour de nombreux observateurs, Kylian Mbappé fait partie des principaux responsables.

Le Bondynois, accusé d’avoir provoqué le déséquilibre du Real Madrid, n’a pas marqué en huitièmes ni en quarts de finale. Ce qui explique sa sortie sous les sifflets contre les Gunners mercredi, suivie du commentaire de Josep Pedrerol. « J'ai vu des stars qui n'ont pas été à la hauteur, et ce n'est pas la première fois, a lâché le journaliste d’El Chiringuito. Le meilleur joueur au monde apparaît dans ces matchs, et Mbappé je ne l'ai pas vu. C'est injuste de le pointer du doigt seulement lui, mais Vinicius, lui, a au moins tenté. »

La crainte de Mbappé

A nouveau critiqué, Kylian Mbappé constate que, sans lui, le coach Luis Enrique a fait du Paris Saint-Germain une équipe capable de remporter la C1. Des joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia ou Désiré Doué répondent beaucoup plus aux attentes de l’Espagnol. Il ne manquerait plus que le club francilien gagne la première Ligue des Champions de son histoire sans le capitaine des Bleus. Ce serait une sacrée revanche pour le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui pourrait alors lui verser les 55 millions d’euros réclamés en guise de consolation…