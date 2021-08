Mbappé à Madrid : Haaland ou Lewandowki pour sauver le PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé l'a montré lors des quatre premiers matchs de la saison de Ligue 1, il est d'une terrible efficacité avec le Paris Saint-Germain. Le voir partir au Real Madrid pourrait coûter cher affirme Luis Fernandez.

Au moment même où l’avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les préoccupations, et qu’entre le PSG et le Real Madrid le bras de fer à distance s’intensifie, il est évident que Paris peut déjà remercier l’attaquant français. Car Mbappé est pour beaucoup dans les 12 points pris en 4 matchs par le Paris Saint-Germain, sa performance à Reims ayant démontré qu’il était déjà à 100% de sa forme. Reste à savoir si c’est le PSG ou le Real Madrid qui profitera du talent de l’attaquant français, et on en saura plus dans les prochaines heures. Mais pour Luis Fernandez, il est clair que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo n’ont pas le choix, ils doivent obligatoirement recruter un énorme attaquant sous peine de baisser de niveau, même si Lionel Messi a signé lors de ce mercato.

Haaland ou Lewandowski pour remplacer Mbappé !

Se confiant au Parisien, l’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain avoue toute l’admiration qu’il a pour Kylian Mbappé et le danger qu’il y aurait à le voir partir d’ici mardi minuit. « Mbappé pète le feu ! Kylian est en pleine forme (…) Il a réalisé un match plein ! Il est exemplaire et extraordinaire. Kylian est imperméable à tout ce qui se dit autour de lui (...) À titre personnel, j’aimerais le voir rester. Voir les trois joueurs ensemble ce serait formidable. Avec Di Maria aussi. Après il faudrait trouver un équilibre. Maintenant s’il a envie de partir… En cas de départ au Real Madrid, le PSG devra le remplacer par une pointure c’est-à-dire Haaland ou Lewandowski. Sans Mbappé, le PSG est beaucoup moins fort », explique Luis Fernandez, qui ne voit pas les dirigeants parisiens commettre l’erreur de céder Kylian Mbappé sans avoir un coup d’avance. On aura toutes les réponses aux questions du consultant de BeInSports dans moins de 48 heures.