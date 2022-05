Madrid exhibe à Paris sa haine anti-Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé est très mal vécue par les supporters du Real Madrid, et à quelques heures de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool cela se voit dans les rues de Paris.

La vengeance est un plat qui se mange froid, mais si le Paris Saint-Germain voulait avoir une confirmation que du côté de Madrid on était encore sous le choc de la prolongation de Kylian Mbappé, il suffisait de se promener dans les rues de la capitale française. A quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, c’est une marée rouge qui est arrivée en France, plus de 60.000 supporters des Reds étant là, même si une grande majorité de ces derniers n’a pas un ticket pour le stade de France. Tandis que la bière coule à flots dans les rues parisiennes et que le Champ de Mars s’est transformé en festival anglais, ils ne sont « que » 20.000 fans de l’équipe de Carlo Ancelotti à fêter cette présence en finale. Et c’est peu dire qu’à cette occasion, certains ont voulu montrer ce qu’ils pensaient de Kylian Mbappé.

Mbappé a les oreilles qui sifflent

Mbappé, presente en las horas previas a la #uclfinal en Paris



📺 @DeportesCuatro pic.twitter.com/T2IxwHnvLS — Diego M. Fernández (@diegomiguel4) May 28, 2022

Revenu de ses courtes vacances dans le Sud pour rejoindre l'équipe de France à Clairefontaine, Kylian Mbappé n'a pas l'occasion de se promener dans Paris et c'est tant mieux. Car visiblement les socios madrilènes ont décidé d'afficher ouvertement leur haine contre l'attaquant français qui a choisi de prolonger jusqu'en 2025, alors que Florentino Perez l'attendait déjà à Santiago-Bernabeu. Maillot du PSG floqué « Mbappé 0 Champion League » en référence au palmarès du champion du monde avec le club français, ou même un tee-shirt avec un geste insultant à l'encontre du joueur dont ils rêvaient qu'il rejoigne durant ce mercato, et sans aucune indemnité, la Casa Blanca. Le coup de théâtre de la semaine passée a fait très mal à Madrid et ces messages envoyés à Kylian Mbappé confirment que le choc a été violent. Du côté des fans du PSG, on préfère rigoler de tout cela.

La haine du Real Madrid fait ricaner les fans du PSG

Les Bleus sont arrivés sous le soleil de Clairefontaine 😎✌️ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/bYQFv1qyg0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 28, 2022

Vue du Parc des Princes, cette colère affichée contre Kylian Mbappé par ceux qui il y a quelques mois avaient scandé son nom à Bernabeu afin qu'il signe à Madrid fait doucement sourire. « Ce n’est même pas comme si il avait quitté le Real pour signer au PSG mdr. Le mec a prolongé dans son club. Ça devient n'importe quoi haha. Il a dit avoir parlé à Liverpool aussi, pourquoi les supporters de Liverpool eux s'en bran... ? », « C’est le plus grand club du monde mais pas avec les plus grands supporters manque de classe. On est proche des supporters belges au niveau seum », « Mais non les supporters du Real Madrid sont au-dessus, ils ne se rabaissent pas devant un joueur l’institution est plus forte. Je continue de me foutre de la prolongation de Mbappé mais la réaction des madrilènes me bute », sur les réseaux sociaux les réactions sont plutôt caustiques, l'heure n'étant heureusement plus aux invectives. Du côté des fans de Liverpool, le fait que Mbappé signe trois ans de plus au PSG n'a visiblement rien suscité.