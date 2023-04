Liverpool et Klopp dingues d'un flop du PSG !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Entre blessures récurrentes et performances en-dedans, Renato Sanches est loin d'avoir répondu aux attentes au PSG. Néanmoins, le Portugais conserve une belle cote en Angleterre et notamment à Liverpool où il est l'une des priorités de recrutement cet été.

Renato Sanches ou l'histoire d'un éternel espoir qui déçoit dès que l'occasion se présente pour lui de franchir un cap. Après des débuts tonitruants à Benfica, il s'est raté au Bayern et dans ses clubs en prêt. Il a su rebondir à Lille avec qui il a été champion de France en 2021. Recruté l'été dernier par le PSG, il était censé exploser dans le plus grand club français avec son coach lillois Christophe Galtier et la confiance de Luis Campos. Mais, sa saison parisienne a tout du gros flop. Sanches n'a été titularisé que cinq fois par le PSG cette saison en Ligue 1. Et pour cause, il a connu de nombreuses blessures comme c'est encore le cas actuellement avec ses adducteurs.

Klopp, fan de longue date, veut signer Sanches

Au-delà de ces pépins physiques, Sanches n'a pas apporté grand chose à un entrejeu parisien défaillant. Le Portugais a souvent livré des prestations très moyennes lors de ses entrées en jeu cette saison. Autant le dire, le PSG ne le retiendra pas l'été prochain si une bonne offre survient. Les rêves parisiens sont en passe d'être exaucés en Angleterre. Plusieurs formations de Premier League sont sur les rangs avec Liverpool en tête de liste.

🥈| Liverpool are closely monitoring Renato Sanches, with the midfielder set to depart PSG in the summer. [@SportsPeteO for @footyinsider247] pic.twitter.com/jyv69fvhvG — Anfield Edition (@AnfieldEdition) April 28, 2023

Selon Football Insider et TeamTalk, les Reds font de Sanches l'une de leurs priorités au milieu de terrain. Liverpool doit impérativement recruter dans ce secteur et l'option Jude Bellingham devient de plus en plus difficile à concrétiser. Renato Sanches est lui plus abordable et a la faveur de Jurgen Klopp. L'entraîneur allemand rêvait déjà de le signer l'été dernier quand il jouait à Lille mais Sanches avait préféré aller au PSG. Liverpool pourrait rapidement passer à l'action dans ce dossier d'autant que Leicester, Aston Villa ou encore Newcastle sont aussi intéressés. C'est le PSG qui se frotte les mains, lui qui avait acheté le Portugais 15 millions d'euros. Un prix qui peut être atteint voire dépassé pour le plus grand soulagement des Parisiens, menacés par le Fair-Play Financier.