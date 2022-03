Lionel Messi donne tout pour le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’annonce des compositions d’équipe et lorsqu’il touchait le ballon, Lionel Messi a été sifflé par le public du Parc des Princes lors du match entre le PSG et les Girondins de Bordeaux dimanche (3-0).

Lionel Messi sifflé en France, cela n’a pas manqué de faire réagir à travers le monde entier. En effet, l’attitude des supporters du Paris Saint-Germain à l’encontre du meilleur joueur de la planète n’a pas manqué de scandaliser les supporters bien au-delà de nos frontières. Depuis deux jours, les débats sont enflammés autour de Lionel Messi, qui n’est évidemment plus le joueur stratosphérique qu’il était il y a quelques années à Barcelone et qui subit aujourd’hui de plein fouet les sifflets du Parc des Princes. En France aussi, certains observateurs sont sous le choc. C’est le cas de Vincent Duluc mais aussi de son collègue du journal L’Equipe, Hervé Penot. Au micro de L’Equipe du Soir, le journaliste a expliqué pourquoi il était scandaleux à ses yeux de voir Lionel Messi sifflé ainsi au Parc des Princes.

Micoud "Non mais sérieux, comment peut-on siffler Messi à chaque fois qu’il touche le ballon ? On touche vraiment le fond. Y'a qu'en France qu'on peut voir ça ! C'est triste. On le mérite tout simplement pas. Selon moi, il partira cet été, et il aura raison".



D'accord avec lui ? pic.twitter.com/q3sI8lE0wI — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) March 15, 2022

« On ne parle pas de n’importe quel joueur avec Messi. Les sifflets de manière globale, je ne suis pas du tout pour sur les joueurs du foot car après tout, Messi a fait le maximum qu’il pouvait contre le Real Madrid. Le problème c’est que l’on n’a pas le Messi de 24 ans qui éblouissait le monde du football, on a le Messi de 36 ans. Ce qu’il s’est passé contre Bordeaux, c’est très choquant pour un joueur de ce calibre-là et c’est pour ça que le monde entier est sous le choc. Il ne fallait pas s’attendre en prenant Messi d’avoir le joueur qui faisait gagner à lui tout seul Barcelone, d’ailleurs il n’a pas fait gagner la Ligue des Champions au Barça depuis très longtemps. Ce n’est pas un joueur qui se moque du club, il fait des efforts, il ne fait pas n’importe quoi sur les réseaux sociaux, il donne tout, il vit sa vie. Si on lui reproche son salaire, ce n’est pas sa faute c’est celle du club. Il mérite plus de respect, c’est Messi » a analysé Hervé Penot, pour qui Lionel Messi donne son maximum depuis qu’il est au Paris Saint-Germain, ce qui ne justifie pas les sifflets dont il est victime.