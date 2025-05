Le PSG prêt à payer 100ME pour un énorme renfort

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique cible des joueurs bien particuliers pour venir renforcer les rangs du PSG. L'entraineur espagnol du club de la capitale apprécie beaucoup le profil d'un certain Jules Koundé.

Le PSG de Luis Enrique peut encore tout rafler en cette fin de saison. Le club de la capitale est plus que jamais concentré sur ses objectifs. Ensuite, il sera venue l'heure de faire le point et de se projeter sur le marché des transferts estival. Les champions de France ont déjà quelques idées en tête. Luis Enrique ne dirait notamment pas non à la possibilité de trouver une forte concurrence à Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG enchaine les matchs sans forcément avoir l'occasion de se reposer ou d'avoir un suppléant à sa hauteur. Enrique veut y remédier et souhaite notamment tenter sa chance pour enrôler Jules Koundé.

Jules Koundé, Luis Enrique veut tenter le coup pour son PSG

Selon les informations d'El Nacional, l'international français du Barça est très apprécié par le club de la capitale. Luis Enrique adore sa polyvalence et pourrait donc lui proposer une place de choix dans son effectif. Pour avoir un gain de cause dans ce dossier, le média rajoute que le Paris Saint-Germain est disposé à envoyer une offre de 100 millions d'euros au FC Barcelone. Un FC Barcelone plus que satisfait du rendement de Koundé et qui ne souhaite pour l'instant pas son départ. A noter que l'ancien des Girondins de Bordeaux n'a également pas l'intention de partir de Catalogne. Le PSG devra donc se montrer persuasif. Sans doute que remporter la Ligue des champions sera un argument de poids. Problème, le Barça est toujours engagé et rêve également d'être sacré à la fin du mois de mai du côté de Munich.