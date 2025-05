LdC ‍: La finale PSG-Inter reportée, la folle demande échoue ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi prochain, une grande partie des téléspectateurs français aura les yeux rivés sur Munich et le match PSG-Inter Milan. Il ne sera pas simple pour les autres programmes de rivaliser ce soir-là. Les réalisateurs d'un documentaire l'a compris mais le prend avec humour.

Samedi 31 mai, le cœur des Français ne sera pas forcément parisien mais le Paris Saint-Germain monopolisera l'attention quoi qu'il arrive. A Munich, le champion de France défiera l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Pro ou anti-parisien, il sera impossible de rater ce match sur Canal+ ou sur M6. Détentrice des droits en clair, la sixième chaîne s'attend à une audience XXL. Une sale soirée en perspective pour la concurrence sur la TNT. Difficile pour un programme inédit d'affronter le match le plus attendu de cette année 2025. Les deux réalisateurs d'un documentaire ont pourtant tenté l'impossible.

Ils veulent le report de PSG-Inter

Stéphanie Pillonca et Olivier Goy ont réalisé Invincible Eté, qui raconte le quotidien d'Olivier Goy atteint de la maladie de Charcot. Le documentaire devait être diffusé ce samedi 31 mai sur Paris Première, chaîne du groupe M6. Or, la finale de C1 nuit à la visibilité de ce film. Sur Instagram, ils ont demandé au club parisien de décaler le match, non sans humour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Goy (@oliviergoy)

« Le PSG refuse de décaler sa finale du 31 mai. Le PSG demande en revanche à décaler la sortie du documentaire Invincible Été de Stéphanie Pillonca avec Olivier Goy sur M6 et Paris Première prévu initialement à la même heure. « C’est évident que cela allait faire mal à notre audience » commente le club. « En remerciement le Qatar fera bien entendu un don substantiel à la recherche », promet le porte-parole des Parisiens », écrivent-ils avec une fausse une du journal Le Parisien. Ils ont finalement annoncé que le documentaire serait diffusé le samedi 14 juin prochain. Un beau coup de pub pour un film qui pourrait captiver les supporters parisiens juste après la fête d'un possible sacre européen.