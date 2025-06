L'UEFA va faire payer son titre au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire samedi soir en pulvérisant l'Inter à Munich. Les fans parisiens ont bien profité des festivités en Allemagne. Un peu trop peut-être...

Le PSG a réalisé son grand rêve samedi soir à Munich en remportant la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique n'ont fait qu'une bouchée de l'Inter en finale, portés par un collectif redoutable. Les champions de France pouvaient également profiter d'un grand soutien en tribunes. Beaucoup de supporters voulaient logiquement faire le déplacement pour encourager leur équipe et vivre un moment inoubliable. Au coup de sifflet final, certains d'entre eux n'ont d'ailleurs pas pu s'empêcher de pénétrer sur la pelouse de l'Allianz Arena. Comme il fallait s'y attendre, des dégâts importants ont ensuite été constatés par les responsables du stade bavarois.

L'UEFA va faire payer le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

A tel point que l'UEFA a d'ores et déjà demandé au PSG de rembourser la remise en état de la pelouse. Cette dernière devra absolument être prête dans les prochaines heures, alors que l'Allemagne affrontera le Portugal ce mercredi soir en demi-finale de la Ligue des Nations à l'Allianz Arena. Pas de panique néanmoins car les parties touchées par les dégradations ont été changées. A noter que la pelouse mise en place est dotée d'une nouvelle technologie de gazon hybride qui lui permet d’être prête très rapidement. L'UEFA va prochainement payer mais veut que le club de la capitale rembourse rapidement pour le comportement des quelque 2000 supporters qui sont entrés sur le terrain. L'instance va également envoyer la facture aux champions d'Europe concernant un but détruit et l’utilisation d’engins pyrotechniques. En plus de cela, les filets de buts ont été coupés et réduits en morceaux pour être emportés. Paris payera sans trop de problèmes le montant réclamé, l'essentiel étant ailleurs avec le gain d'une première Ligue des champions tant attendue.