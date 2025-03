Anfield méprise le PSG, Liverpool n’a rien à craindre

Dans : PSG.

Malgré l’excellente dynamique du Paris Saint-Germain, les supporters de Liverpool ne sont absolument pas inquiets avant le huitième de finale de la Ligue des Champions. Les habitués d’Anfield s’attendent à voir leur équipe assurer l’essentiel au retour, face à des Parisiens apparemment méconnus en Angleterre.

Les adversaires du Paris Saint-Germain sont unanimes, jamais les Parisiens n’ont été aussi forts. L’entraîneur Luis Enrique a obtenu l’implication totale de ses joueurs qui forment un véritable rouleau compresseur en Ligue 1. A ce niveau, le futur champion de France inspire la crainte dans l’Hexagone. Mais comment le club de la capitale est-il perçu à l’étranger ? Du côté de Liverpool, opposé au Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions, les supporters ne sont absolument pas inquiets.

😭😭😭

- "Il y en a un qui s'appelle Brocoli ?"

- Bradley Barcola !

- Oui, Barcola !



Le PSG vu par les supporters de Liverpool c'est quelque chose 😅 pic.twitter.com/C9g2eMhaWZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 2, 2025

L’un d’entre eux a été interrogé par le Canal Football Club sur l’identité du Parisien qu’il craignait le plus. Et sa réponse en dit long sur son état d’esprit. « Il y en a un qui s'appelle Brocoli ? », a tenté ce fan anglais, avant la correction du journaliste. « Oui, Barcola », a confirmé cet amoureux de Liverpool aux côtés de son fils. On comprend que le supporter sondé ne suit pas attentivement la Ligue 1 ni la saison du Paris Saint-Germain. Sa réponse hilarante ne laisse paraître aucune inquiétude. Pas plus que les déclarations d’autres supporters sereins et qui, dans le pire des cas, assurent que les Reds feront le travail au retour à Anfield.

Les Anglais confiants

Il faut dire que leur équipe leur a donné toutes les raisons de se montrer confiants cette saison. Liverpool domine largement la Premier League et a terminé en tête de la saison régulière en Ligue des Champions. Comment ne pas aborder cette confrontation avec sérénité avec de tels résultats, et avec un Mohamed Salah inarrêtable ? Le tout pendant que le Paris Saint-Germain évolue sans star susceptible de faire douter les Anglais.