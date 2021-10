Ander Herrera, il dément une sale rumeur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ander Herrera a porté plainte suite à un vol commis par un travesti à l'encontre du joueur du Paris Saint-Germain mardi soir au Bois de Boulogne.

C’est une affaire qui a débuté de manière anonyme, puisque mercredi matin Le Point a dévoilé qu’un footballeur du Paris Saint-Germain avait été braqué la veille à 20 heures alors qu’il était au volant de son véhicule dans une rue du Bois de Boulogne, et plus précisément quand la voiture était à l’arrêt à un feu rouge. C’est un travesti qui aurait vu sur le tableau de bord du joueur un téléphone et son portefeuille, et aurait décidé d’entrer dans le véhicule pour dérober à l’arrache le mobile et le portefeuille. Déjà sur le papier, tout cela semblait assez folklorique, d’autant plus que le footballeur du PSG n’aurait pas porté plainte malgré cette attaque en soirée.

Bien évidemment, compte tenu de la notoriété des footballeurs parisiens, on a vite appris que le footballeur du PSG en question était Ander Herrera, le milieu de terrain espagnol de 32 arrivé du Manchester United en 2019. Marié et père de deux enfants, dont la petite dernière, Carla, née à Paris il y a deux ans, on pouvait s’étonner de voir Herrera être mêlé à une telle histoire abracadabratensque. D’autant que l’on en apprenait plus sur les détails de cette attaque intervenue alors que le footballeur parisien revenait d’un workshop, autrement dit une opération de communication qui avait lieu toute la journée au Parc des Princes, pas loin du Bois de Boulogne. Attendant qu’un feu passe au vert, le joueur a vu surgir un travesti dans sa voiture, dont la fermeture automatique des portes n’a visiblement pas fonctionné. Ayant vu cette personne avec quelque chose dans la main, Ander Herrera n’a pas voulu prendre des risques et il a donc donné son téléphone et son portefeuille, proposant à son braqueur de lui laisser 200 euros afin de récupérer son mobile, avant de déposer le travesti à l’endroit souhaité par ce dernier.

Forcément, tout cette historique semble assez surprenante lorsqu’elle est racontée comme cela, et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les réseaux sociaux ironisent sur ce braquage, qui pour certains ressemble surtout à une affaire intime qui aurait pu mal tourner. Le buzz a forcément augmenté au fil de la journée avant que finalement l’entourage d’Ander Herrera fasse savoir que ces rumeurs étaient totalement infondées, avec quelques arguments pour défendre le scénario dévoilé dans les médias. D’abord, contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps, Ander Herrera a immédiatement appelé la police après son braquage, et il a déposé plainte mardi soir, sans attendre, tout comme il a prévenu le Paris Saint-Germain sans traîner.

Pour le clan Ander Herrera, si le footballeur du PSG a porté plainte c’est pour que très rapidement le fautif soit interpellé. « L’objectif de la démarche du joueur espagnol est que la personne soit interpellée et que ça ne se reproduise pas, et si le joueur avait quelque chose à se reprocher, dans ce haut lieu de la prostitution parisienne, il n’aurait pas prévenu la police », a expliqué, à l’Agence France Presse, l’entourage du milieu de terrain, dont la participation au match de Ligue 1 vendredi soir contre Lille au Parc des Princes n’est pas remise en cause. Malgré ces précisions, le doute habite encore pas mal de monde, le film de cette agression semblant assez surréaliste, même si bien évidemment Ander Herrera n'a strictement rien à se reprocher, quoi que disent les mauvaises langues. Mais du côté du Paris SG, on doit se dire qu'après la fin du feuilleton Mauro Icardi-Wanda Nara, on se serait bien passé de cette affaire.