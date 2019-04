OL : Wenger avec JM Aulas, ça pourrait vite chauffer à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A la quête d’un successeur à Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais, le président Jean-Michel Aulas explore plusieurs pistes.

Ces derniers jours dans la presse, les noms de Laurent Blanc, Marcelo Gallardo ou encore José Mourinho ont filtré. Mais à en croire L’Equipe, Arsène Wenger a un profil qui plaît également beaucoup au président rhodanien. Problème : le technicien alsacien n’est pas chaud pour rejoindre la capitale des Gaules, selon Téléfoot. Tout sauf une surprise pour Régis Brouard, lequel a estimé sur le plateau de La Chaîne L’Equipe que l’ancien manager d’Arsenal n’était pas compatible avec Jean-Michel Aulas.

« Je ne pense pas que Wenger soit compatible avec la gouvernance de Lyon et de Jean-Michel Aulas. A Arsenal, Wenger gérait tout, c’était un vrai manager à l’Anglaise. Le président lyonnais prend beaucoup de place et en plus il a de nombreux conseillers avec Lacombe, Houllier… Donc ça fait beaucoup de monde, je pense, pour Wenger. Je ne suis donc pas certain qu’il y ait une grande compatibilité entre l’ancien manager d’Arsenal et l’OL » a confié l’ancien entraîneur de l’US Quevilly, intimement convaincu qu’un duo Wenger-Aulas ne pourrait pas fonctionner. On demande quand même à voir…