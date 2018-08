OL : Visite médicale ce mercredi à l'OL pour Reo Griffiths !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

C'est le tabloïd anglais Daily Star qui l'annonce, Reo Griffiths, l'attaquant anglais de 18 ans actuellement à Tottenham, va passer ce mercredi après-midi sa visite médicale dans les installations de l'Olympique Lyonnais. Même si les Spurs ont tout tenté pour essayer de retenir cette pépite offensive, sur lequel le Barça, le Real Madrid et le PSG avaient un oeil, c'est bien à l'OL que Reo Griffiths va signer un contrat dans les meilleurs délais.

Londonien de naissance, Reo Griffiths est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs des Tottenham, et l'annonce de son départ désormais plus que probable pour l'Olympique Lyonnais a fait réagir très vivement les supporters des Spurs. Mais cela n'empêchera pas le deal de se faire, alors que les dirigeants anglais lui proposaient pourtant de parapher un contrat de trois ans. Reo Griffiths aurait été convaincu par le projet de l'OL, l'attaquant ayant eu connaissance des nombreux talents offensifs sortis de l'Olympique Lyonnais.