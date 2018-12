OL : Une offre de Lyon et Rongier se dit prêt à signer

Dans : OL, FC Nantes, Mercato.

A l’image du FC Nantes, Valentin Rongier (23 ans) a retrouvé des couleurs depuis la nomination de l’entraîneur Vahid Halilhodzic.

Débarrassé du poste de meneur de jeu que lui confiait Miguel Cardoso, le milieu relayeur s’épanouit de nouveau. « Depuis que je suis professionnel, c'est l'effectif avec le plus de qualités dans lequel j'ai évolué. Je me sens bien ici », a confié le pur produit nantais sur les ondes de RTL. Il n’empêche que Rongier, qui possède une belle cote sur le marché des transferts, ne serait pas contre un départ vers une formation plus ambitieuse.

« Si j'ai la possibilité de voir plus haut, je n'hésiterai pas », a-t-il reconnu, conscient que Lyon et Marseille suivent son évolution. « Lyon ? C'est un excellent club, a encensé Rongier pour ouvrir la porte au club rhodanien. Mais il n'y a pas que la France non plus. L'Espagne m'attire énormément. » Les Olympiques sont donc prévenus, leurs éventuelles offres seraient attentivement écoutées par Rongier, qui pourrait également leur passer sous le nez si un pensionnaire de Liga se manifestait.