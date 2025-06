OL ‍: Une énorme surprise signée Tagliafico ‍?

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico a des opportunités intéressantes pour la suite de sa carrière. Mais le latéral gauche pourrait bien nous surprendre en optant pour une prolongation malgré la relégation administrative des Gones en Ligue 2.

Comme on pouvait s’y attendre, la décision de la DNCG fait réagir les joueurs de l’Olympique Lyonnais. Nombreux sont ceux qui envisagent désormais un départ afin d’éviter de passer la saison prochaine en Ligue 2. Certains n’auront aucun mal à trouver un point de chute dans les jours ou semaines à venir. On pense notamment à Nicolas Tagliafico qui n’aura pas besoin de l’accord de ses dirigeants.

Tagliafico n'exclut rien

En fin de contrat, le latéral gauche de 32 ans peut choisir librement sa future destination. Lui que l’on annonce dans le viseur de clubs prestigieux en Europe. Après les rumeurs autour de la Real Sociedad et de Besiktas, Nicolas Tagliafico intéresse maintenant le FC Séville et la Roma. De belles opportunités pour l’Argentin à qui l’Olympique Lyonnais a présenté une offre de prolongation, rappelle le journaliste César Luis Merlo. Et d’après notre confrère, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam étudie tous les scénarios possibles. Autrement dit, le Gone n’écarte pas l’hypothèse d’un nouveau bail au club rhodanien.

🚨Sevilla y Roma pusieron sus 👀 en Nicolás Tagliafico.

*️⃣El defensor termina contrato con Lyon el 30/6 y le ofrecieron la renovación. El 🇦🇷 evalúa los diversos escenarios. pic.twitter.com/YUdbiQo94r — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 27, 2025

Bien évidemment, le champion du monde ne restera pas si l’Olympique Lyonnais est bien rétrogradé en Ligue 2. Une prolongation ne sera d’actualité que si le président et propriétaire John Textor parvient à faire annuler le verdict du gendarme financier. Reste à savoir si Nicolas Tagliafico sera prêt à attendre que la direction aille au bout de ses démarches. Les clubs vont bientôt reprendre l’entraînement et le latéral gauche voudra probablement suivre une préparation physique complète avec son équipe. Mais pour le moment, rien n’est à exclure pour l’avenir du cadre lyonnais.