OL : Un Portugais conseillé à Aulas, et ce n'est pas Mourinho

Qui sera l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Même si Laurent Blanc est plus que jamais le favori n°1 de Jean-Michel Aulas pour l’après-Genesio, rien n’est encore définitif. Ainsi, chaque consultant y va de sa petite idée pour la succession du technicien français de 52 ans. Et pour Kevin Dias, consultant pour RMC Sport, Sergio Conceiçao a le profil parfait pour diriger l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Et cela pour plusieurs raisons, alors que son aventure à Porto pourrait bien prendre fin cet été…

« Pour les supporters lyonnais, il faut que le nouvel entraîneur arrive en pensant au titre. Il ne faudra pas le dire à haute voix, mais en interne, ça doit être clair : l’OL doit aller concurrencer le PSG en Ligue 1. On a parlé de Mourinho. Je ne sais pas s’il viendra à Lyon… Mais moi, je pense à un autre Portugais : Sérgio Conceição. Il est parfait pour le championnat de France, car il a déjà entraîné en L1, et aussi avec un président très difficile. Il a un grand caractère, c’est un gagneur, il est ambitieux, il parle français. Il est dispo ? Oui, car il arrive au bout à Porto. Ça ne va plus trop avec une partie des supporters. Il a un staff qui parle français, il a bien fait avec peu à Porto, il a réussi à relancer des joueurs. Ce serait un bon profil pour l’OL » a confié dans des propos rapportés pour FootRadio.com Kevin Dias, persuadé que l’Olympique Lyonnais ferait la bonne affaire en s’attachant les services de l’ancien coach du FC Nantes.